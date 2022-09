Gibbs tornerà nella stagione 20 di NCSI? Tutta la verità

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 20 settembre 2022) Finalmente, è andata in onda la prima puntata della ventesimadi– Unità Anticrimine. Si tratta di una serie tv nata nel 2003 e appartenente al genere poliziesco. I numerosi episodi non hanno affatto scoraggiato il pubblico, anzi, i fan sembrano sempre più interessati alle nuove avventure degli agenti speciali di Washington. Durante l’ultimo ciclo narrativo, però, il titolo ha dovuto dire addio a uno dei suoi personaggi principali: Leroy Jethro. Di recente, sono state fornite maggiori informazioni sul suo destino.dice addio a: le parole dello showrunner Leroy Jethro, interpretato da Mark Harmon, è stato presente in quasi tutte le puntate diandate in onda fino a questo momento. La sua costante presenza era diventata un punto ...