Gf Vip, la prima gaffe di Orietta Berti: ecco cos’ha detto. «Ci divertiremo per i prossimi…» (Di martedì 20 settembre 2022) Orietta Berti regala, forse, il primo spoiler di questa edizione del Grande Fratello Vip. Durante la diretta di lunedì sera la cantante commentando i vip nella casa ha ammesso di essere molto divertita e curiosa, ma soprattutto ha dichiarato, involontariamente, quanto durerà il programma. Al momento non c’è alcuna conferma, ma già dalla presentazione in palinsesto si era parlato “dell’edizione più lunga di sempre”. Ma quanto durerà la settima edizione del Grande Fratello Vip? A rispondere a questa domanda potrebbe averci pensato Orietta Berti durante la puntata di lunedì 19 settembre. La cantante e opinionista insieme a Sonia Bruganelli del Grande Fratello Vip, si è lasciata scappare una frase che ovviamente non è sfuggita ai social. «Mi divertirò per tutti questi sette mesi» ha detto la ... Leggi su blog.libero (Di martedì 20 settembre 2022)regala, forse, il primo spoiler di questa edizione del Grande Fratello Vip. Durante la diretta di lunedì sera la cantante commentando i vip nella casa ha ammesso di essere molto divertita e curiosa, ma soprattutto ha dichiarato, involontariamente, quanto durerà il programma. Al momento non c’è alcuna conferma, ma già dalla presentazione in palinsesto si era parlato “dell’edizione più lunga di sempre”. Ma quanto durerà la settima edizione del Grande Fratello Vip? A rispondere a questa domanda potrebbe averci pensatodurante la puntata di lunedì 19 settembre. La cantante e opinionista insieme a Sonia Bruganelli del Grande Fratello Vip, si è lasciata scappare una frase che ovviamente non è sfuggita ai social. «Mi divertirò per tutti questi sette mesi» hala ...

LauraA935 : RT @redazionerumors: Look da gatta nera per Giulia Salemi per la prima puntata del Grande Fratello Vip 7: sfoglia la gallery per scoprirne… - lawebstar_it : #GFVip, le pagelle della prima puntata di @roscannavoreal solo su @lawebstar_it - LietellalietaM : RT @Newsinunclick: La prima puntata del #GrandeFratello Vip ha ottenuto il 24,67% di #share sul target 15-64 anni e il 21,74% sul pubblico… - ilgiornale : “Sono una Pamela nuova ma non fatemi arrabbiare'. Un'agguerrita #PamelaPrati torna nella casa del #GFVIp, a sei ann… - fachetti3333 : RT @Newsinunclick: La prima puntata del #GrandeFratello Vip ha ottenuto il 24,67% di #share sul target 15-64 anni e il 21,74% sul pubblico… -