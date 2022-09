Germania, Flick: “I Mondiali non si dovevano giocare in Qatar, non ci sono diritti umani” (Di martedì 20 settembre 2022) “Non si doveva organizzare il Mondiale lì, bisognava dire di no. In Qatar non vengono salvaguardati i diritti umani, per questo non sarà un Mondiale per i tifosi. Ci sono persone che vorrebbero volare in Qatar ma desistono per una serie di motivi”. Lo ha detto il ct della Germania, Hansi Flick, in un’intervista rilasciata al Süddeutsche Zeitung, esponendosi contro i Mondiali in Qatar. I tedeschi sfideranno Ungheria e Inghilterra in Nations League in questa pausa di settembre. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) “Non si doveva organizzare il Mondiale lì, bisognava dire di no. Innon vengono salvaguardati i, per questo non sarà un Mondiale per i tifosi. Cipersone che vorrebbero volare inma desistono per una serie di motivi”. Lo ha detto il ct della, Hansi, in un’intervista rilasciata al Süddeutsche Zeitung, esponendosi contro iin. I tedeschi sfideranno Ungheria e Inghilterra in Nations League in questa pausa di settembre. SportFace.

