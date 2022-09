Couchusurfing per trovare alloggi a buon mercato | Viaggiare Informatici

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 20 settembre 2022) Quando si organizza un viaggio a più tappe – un interrail, per esempio – è fondamentale mappare sia le mete che i posti in cui dormire. Tante volte ci si trova a organizzarsi all’ultimo, può capitare, e che si fa se – per un qualsiasi imprevisto – il posto in cui sia non è più disponibile o se non se ne trovano proprio da prenotare nel periodo che interessa a noi? Insieme a Gabriella Korchmaros di Where You Need To Be su Instagram e Flavia di Ciano – che su Instagram fa la traver creator sotto il nome di @laviaggiatricesolitaria – ci hanno parlato dell’opzione Couchsurfing. Il metodo couchsurfing – che permette di prenotare posti in cui dormire pagando un abbonamento mensile o annuale all’applicazione – è in circolo dal 2003. LEGGI ANCHE >>> Viaggi di lusso a portata di app Secret EscapesVale la ...