Benjamin Giorgio Galli, chi è il varesino morto in Ucraina: si era unito all'esercito di Kiev lo scorso marzo

Era partito lo scorso marzo per combattere al fianco dei militari di Kiev nel settore di Kharkiv. Da quel viaggio Benjamin Giorgio Galli non farà più ritorno: è morto oggi in seguito alle ferite riportate sul campo. Il ragazzo, 27 anni, era originario di Bedero Valcuvia, in provincia di Varese. A dare l'annuncio, secondo quanto riportano le testate locali, è stato suo padre Gabriel, che su Facebook ha scritto agli amici del figlio: «Il vostro compagno è morto da eroe questa settimana». Un'ulteriore conferma arriva dalla madre, che al Corriere della Sera ha dichiarato: «Sì, Ben è morto due giorni fa. I dottori ci hanno detto "è morto per guerra", i suoi compagni ci hanno raccontato che erano a sud di Kharkiv ed è ...

