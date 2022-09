Autonomia differenziata, Paragone: Il problema sono i sindaci senza soldi (Di martedì 20 settembre 2022) “L’Autonomia differenziata non è un problema. Il problema è che a furia di parlare di Autonomia, i sindaci sono senza soldi. Non hanno i soldi per l’illuminazione pubblica, i marciapiedi, le strade, le scuole. È tutta una grande retorica. La Lega ha tanto strombazzato su questi temi e alla fine ha lasciato i sindaci senza soldi”. Così da Salerno, il senatore Gianluigi Paragone, che si è soffermato anchse sugli addii che hanno riguardato il suo movimento. “Ci sono stati degli addii – ha sottolineato – di coloro che speravano di salire sul carro e non hanno avuto il posto da capolista. Quelli che prima parlavano del futuro dei figli e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 settembre 2022) “L’non è un. Ilè che a furia di parlare di, i. Non hanno iper l’illuminazione pubblica, i marciapiedi, le strade, le scuole. È tutta una grande retorica. La Lega ha tanto strombazzato su questi temi e alla fine ha lasciato i”. Così da Salerno, il senatore Gianluigi, che si è soffermato anchse sugli addii che hanno riguardato il suo movimento. “Cistati degli addii – ha sottolineato – di coloro che speravano di salire sul carro e non hanno avuto il posto da capolista. Quelli che prima parlavano del futuro dei figli e ...

