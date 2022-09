Verissimo | Daniele Bossari racconta come ha scoperto il tumore alla gola | “La prima reazione è stata devastante | poi…”

FabrizioTaus : @triolo_daniele @PianetaMilan @acmilan @sscnapoli Verissimo! - RZironda : RT @repubblica: Daniele Bossari a 'Verissimo': 'Ho avuto paura di morire. Grazie a Filippa, mi è stata sempre accanto' [di Silvia Fumarola]… - Methamorphose30 : RT @karevismysun: per me Daniele Bossari comunque rimane uno dei miei vincitori preferiti del GF #verissimo - daniele_fierro : RT @fdrpzebra16: Dovete tutti strisciare e chiedere scusa immense teste di cazzo, dovete venire a chiederci scusa uno ad uno e poi, forse,… - Francy11412804 : RT @CockeyesSong: Mi sono commossa tanto nel sentire la testimonianza di Daniele Bossari, e anche quanto l'amore della sua Filippa lo abbia… -

... ha superato tutto grazie alle cure e alla moglieBossari racconta il dramma appena vissuto in tv . Arivela: " Ho avuto paura di morire per il tumore " . A salvarlo, anche dai ...SpettacoloBossari a, il conduttore parla per la prima volta de[...] Il conduttore si racconta in un'intervista intima a. La drammatica scoperta dell [...] A percorrerla ...Il conduttore 47enne ha scoperto di avere un tumore alla gola a marzo scorso Un carcinoma alla base della lingua: ha superato tutto grazie alle cure e alla moglie Daniele Bossari racconta il dramma ap ...Il conduttore si racconta in un'intervista intima a Verissimo. La drammatica scoperta della malattia, gli effetti collaterali e il supporto della famiglia.