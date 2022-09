Totti-Blasi: arriva l'investigatore privato? Spunta il nome di Ezio Denti (Di lunedì 19 settembre 2022) Adesso nell'affaire Totti - Blasi Spunta un investigatore privato: Ezio Denti, noto anche alla criminologia perché ha seguito i casi più importanti. Si tratta di un'indiscrEzione fortissima, un altro tassello nel puzzle che si sta componendo in questi mesi dopo la rottura definitiva tra l'ex capitano della Roma e Ilary Blasi. La conduttrice, secondo rumors, avrebbe assoldato Ezio Denti per metterlo alle calcagna di Totti. Non dimentichiamo che una perizia investigativa potrebbe fare la differenza durante le udienze di separazione e non dimentichiamo che il patrimonio è di ben 100 milioni di euro. La coppia Totti-Blasi ha annunciato la ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) Adesso nell'affaireun, noto anche alla criminologia perché ha seguito i casi più importanti. Si tratta di un'indiscrne fortissima, un altro tassello nel puzzle che si sta componendo in questi mesi dopo la rottura definitiva tra l'ex capitano della Roma e Ilary. La conduttrice, secondo rumors, avrebbe assoldatoper metterlo alle calcagna di. Non dimentichiamo che una perizia investigativa potrebbe fare la differenza durante le udienze di separazione e non dimentichiamo che il patrimonio è di ben 100 milioni di euro. La coppiaha annunciato la ...

