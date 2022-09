Settecentomila euro di gas, anche San Patrignano non ce la fa più: “Siamo verso chiusura” (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set — Il dramma del caro-bollette si abbatte anche sulla comunità di San Patrignano che ora rischia di dover chiudere i battenti. I rincari vertiginosi di elettricità e gas si abbattono sulla struttura, che attualmente ospita 700 ragazzi in cura per le dipendenze, a tal punto da costringere la stessa comunità a chiudere alcuni settori. Il colpo di grazia è arrivato in questi giorni, con un’astronomica bolletta da 730mila euro per il consumo di gas di agosto, dieci volte quella pagata abitualmente nello stesso periodo: esattamente un anno fa la struttura aveva pagato 70mila euro. San Patrignano verso la chiusura: inchiodata dalle bollette Lo rende noto la stessa comunità di San Patrignano in un mesto comunicato: «Sono cifre che rendono la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set — Il dramma del caro-bollette si abbattesulla comunità di Sanche ora rischia di dover chiudere i battenti. I rincari vertiginosi di elettricità e gas si abbattono sulla struttura, che attualmente ospita 700 ragazzi in cura per le dipendenze, a tal punto da costringere la stessa comunità a chiudere alcuni settori. Il colpo di grazia è arrivato in questi giorni, con un’astronomica bolletta da 730milaper il consumo di gas di agosto, dieci volte quella pagata abitualmente nello stesso periodo: esattamente un anno fa la struttura aveva pagato 70mila. Sanla: inchiodata dalle bollette Lo rende noto la stessa comunità di Sanin un mesto comunicato: «Sono cifre che rendono la ...

