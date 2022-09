Processo Ponte Morandi : infuria la polemica per l'esclusione di Aspi e Spea come responsabili civili (Di lunedì 19 settembre 2022) Autostrade per l'Italia e la controllata Spea, la società che si occupava di monitoraggio e manutenzione escono definitivamente dal Processo per il crollo del Ponte Morandi, il viadotto della A10 ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 settembre 2022) Autostrade per l'Italia e la controllata, la società che si occupava di monitoraggio e manutenzione escono definitivamente dalper il crollo del, il viadotto della A10 ...

Corriere : Ponte Morandi, Aspi e Spea escono dal processo. I parenti: «Ingiusto» - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Processo per la strage del Morandi Autostrade: «Non risarciamo le vittime del p… - Giovann39016324 : Ponte Morandi: per un cavillo Autostrade e Spea fuori dal processo - Straccia2 : RT @LaNotiziaTweet: Ponte Morandi, Autostrade e Spea non saranno responsabili civili al processo per il crollo. In caso di condanna paghera… - Ichnos1973 : RT @Maurizincazzato: Autostrade per l’Italia e Spea non saranno responsabili civili nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova -… -