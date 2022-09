Pagelle Milan-Napoli | i voti di Tuttosport | De Ketelaere è poco concreto

TempiRossoneri : #CharlesDeKetelaere non ruba l'occhio ma fa spesso la cosa semplice e giusta, #Tonali prezioso, #Giroud commovente.… - infoitsport : Milan-Napoli, pagelle Eurosport: Meret da circoletto rosso, Mario Rui chirurgico - Salvato95551627 : RT @infoitsport: Milan-Napoli 1-2, pagelle / Altro che Enrico Letta, Kvara sa smontare e annichilire la destra del diavolo - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: IL PORTIERE - Milan-Napoli, Meret tra i migliori in campo: le pagelle dei quotidiani sportivi - CalcioNapoli24 : -

- Napoli: Theo fa Leao, Dest sbaglia. Anguissa super, Meret prezioso Arancione Brutta entrata di Kjaer su Kvaratskhelia , calcio duro ma non cattivo né violento, Mariani fa giallo, ...7giornata Serie A: le bocciate Juventus voto 4,5 : Contro ogni pronostico, i bianconeri ...voto 5,5 : Il grande scontro diretto della giornata finisce con il bicchiere mezzo vuoto per i ...Il Napoli sbanca San Siro ed è primo in classifica. Politano con la caviglia gonfia vedi letture Una vittoria di grande resistenza - e anche un pelo di fortuna - quella del Napoli a San Siro. Gli… Leg ...Anche per Tuttosport il migliore in campo nelle file rossonere ieri sera contro il Napoli è stato Theo Hernandez, autore di diverse accelerazioni sulla fascia sinistra e dell'assist per ...