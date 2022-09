Nintendo Switch, i giochi in uscita ’22/’23 lasceranno i giocatori senza parole (Di lunedì 19 settembre 2022) Tutti i videogames in uscita tra gli ultimi mesi del 2022 ed il nuovo anno 2023 in unsa sola immagine: Nintendo, nel corso dell’ultimo Nintendo Direct, svela tutte le novità in arrivo. Un totale di 48 giochi di tutti i generi, che aumentano le aspettative e gli entusiasmi di gamers sparsi in tutto il mondo. Scopriamoli insieme. Fonte: Nintendo – ComputerMagazine.itUn’immagine che dice tutto (NB: che mostriamo in due parti per necessità d’impaginazione). E i gamers festeggiano. 48 videogames, tutti previsti in uscita entro i prossimi sedici mesi circa, ovvero per ciò che resta dell’anno in corso e per tutto l’anno 2023. Nintendo li ha annunciati il 13 Settembre scorso, durante l’ultimo evento Direct. Molti dei giochi in arrivo ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Tutti i videogames intra gli ultimi mesi del 2022 ed il nuovo anno 2023 in unsa sola immagine:, nel corso dell’ultimoDirect, svela tutte le novità in arrivo. Un totale di 48di tutti i generi, che aumentano le aspettative e gli entusiasmi di gamers sparsi in tutto il mondo. Scopriamoli insieme. Fonte:– ComputerMagazine.itUn’immagine che dice tutto (NB: che mostriamo in due parti per necessità d’impaginazione). E i gamers festeggiano. 48 videogames, tutti previsti inentro i prossimi sedici mesi circa, ovvero per ciò che resta dell’anno in corso e per tutto l’anno 2023.li ha annunciati il 13 Settembre scorso, durante l’ultimo evento Direct. Molti deiin arrivo ...

