MotoGP | inizia l’ultima fase di un Mondiale camaleontico Bagnaia e Quartararo in un territorio inesplorato

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 settembre 2022) Se ildifosse una partita di basket o di football americano, sarebbe appena finito il terzo periodo. D’altronde sono andate in scena 15 gare su 20, pari appunto al 75% del totale. Il dato curioso è che le tre fasi sono esattamente coincise con gruppi di cinque GP, risultando quindi divise equamente sulla distanza complessiva di un 2022 mutaforma. Il primo tempo, andato da Lusail a Portimao, è stato quello dell’anarchia. Non c’era un padrone, i valori in pista cambiavano di continuo ed erano del tutto imprevedibili, tanto che alcuni piloti passavano dalle stelle alle stalle e viceversa nell’arco di un paio di settimane. Il secondo tempo, durato da Jerez al Sachsenring, è stato quello di Fabio. Il francese ha preso il sopravvento su tutti gli avversari, tenendo un rendimento inarrivabile per regolarità e ...