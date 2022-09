(Di lunedì 19 settembre 2022) Una ragazza di 22 anni che lavora comeha presentato tramite il suo avvocato unaincontro un uomo di 42 anni che lavorerebbe come pr. E la storia riportata dal Corriere della Sera è il racconto di un incubo. La giovane sostiene di essere stata(“Ho una lesione al naso, per la cocaina”), di essere stata ricattata (“Mi ha convinto a filmare i nostri rapporti sessuali: ha minacciato di inviare i video alla mia famiglia”) e di essere stata obbligata a prostituirsi (“Ho avuto rapporti sessuali con altri uomini, in sua presenza: mi ha obbligato a. Ha organizzato feste a base di droga e sesso”). Per ogni circostanza la giovane ha dichiarato di essere disposta “a indicare i nomi di ogni persona coinvolta”. La...

fattoquotidiano : Milano, 22enne modella denuncia pr in procura: “Drogata, filmata e costretta a prostituirmi” - Dome689 : Spuntano altri soldi della coppia che ha nascosto otto milioni in giardino: un milione a casa del figlio 22enne - Morch1964 : Milano: 22enne accerchiato, picchiato e derubato (Letta: 'i migranti sono persone deboli e fragili') - Beatric72980398 : RT @stagliacollo: Milano: 22enne accerchiato, picchiato e derubato (Letta: 'i migranti sono persone deboli e fragili') - stagliacollo : Milano: 22enne accerchiato, picchiato e derubato (Letta: 'i migranti sono persone deboli e fragili') -

... dove è rimasto ferito un, sono invece scappati prima dell'arrivo dei militari. Il giovane è stato trasportato in codice verde al vicino ospedale Fatebenefratelli.PostPost è ...Intorno alle 3, a, i carabinieri della stazionePorta Garibaldi, con il supporto di personale del Nucleo Radiomobile, sono intervenuti in via ... è rimasto ferito un giovane...Una modella di 22 anni ha denunciato un pr di 43 anni accusandolo di averla fatta drogare, di averla picchiata e costretta a prostituirsi ...MILANOAncora una rissa, ancora nella zona della movida. Stavolta tra gruppi di giovani, che si sono fronteggiati anche scagliando bottiglie di vetro. Ad intervenire per sedare i giovani sono stati i c ...