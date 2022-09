Lollobrigida: «Draghi? Nel 2021 ha dato del dittatore a Erdogan, l’anno dopo si è seduto accanto a lui» (Di lunedì 19 settembre 2022) Basta con la campagna d’odio contro la destra che sta avvelenando la campagna elettorale, giunta ormai agli sgoccioli. “Consideravamo il ministro Lamorgese poco capace di interpretare il suo ruolo. Lo abbiamo detto in più occasioni. Però una campagna elettorale è una cosa seria. Si deve garantire il rispetto della legge”. Così Francesco Lollobrigida, in una lunga intervista ad Adnkronos Live, dopo le ennesime provocazioni ai comizi di Fratelli d’Italia. Che fortunatamente non sono degenerate grazie al comportamento civile dei militanti, ha aggiunto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Che ha passato in rassegna tutti i temi caldi dell’attualità. Smentendo le fake news sulla collocazione internazionale del partito di Giorgia Meloni e sul Pnrr. Lollobrigida: siamo con l’Occidente in un quadro europeo FdI è dalla parte ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 settembre 2022) Basta con la campagna d’odio contro la destra che sta avvelenando la campagna elettorale, giunta ormai agli sgoccioli. “Consideravamo il ministro Lamorgese poco capace di interpretare il suo ruolo. Lo abbiamo detto in più occasioni. Però una campagna elettorale è una cosa seria. Si deve garantire il rispetto della legge”. Così Francesco, in una lunga intervista ad Adnkronos Live,le ennesime provocazioni ai comizi di Fratelli d’Italia. Che fortunatamente non sono degenerate grazie al comportamento civile dei militanti, ha aggiunto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Che ha passato in rassegna tutti i temi caldi dell’attualità. Smentendo le fake news sulla collocazione internazionale del partito di Giorgia Meloni e sul Pnrr.: siamo con l’Occidente in un quadro europeo FdI è dalla parte ...

InfinitoIsacco : RT @DavideR46325615: Meloni: 'Lo scontro Conte - Draghi sul Superbonus 110% non porterà a nessuna crisi di Governo, i 5 Stelle sono troppo… - Shamone87665062 : RT @DavideR46325615: Meloni: 'Lo scontro Conte - Draghi sul Superbonus 110% non porterà a nessuna crisi di Governo, i 5 Stelle sono troppo… - InfinitoIsacco : RT @DavideR46325615: Meloni: 'Lo scontro Conte - Draghi sul Superbonus 110% non porterà a nessuna crisi di Governo, i 5 Stelle sono troppo… -