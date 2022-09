L’ITALIA ANCORA CAMPIONE DEL MONDO. ANCHE NEL SUBBUTEO (Di lunedì 19 settembre 2022) Poteva passare una settimana senza festeggiare un titolo mondiale? Nossignori: L’ITALIA dello sport è sempre sul pezzo, ANCHE quella che si diverta riprodurre fedelmente un campo di calcio su un tavolo di dimensioni ridotte, ma dal fascino forte più del tempo. Perché il SUBBUTEO vive di luce propria ANCHE nell’era delle connessioni intergalattiche, riuscendo a raccogliere stuoli di fedeli appassionati che ne portano avanti una tradizione in piedi da 75 anni. E la federazione internazionale, proprio per festeggiare tale ricorrenza, ha pensato bene di scegliere Cinecittà World a Roma per ospitare il campionato del MONDO, che naturalmente ha visto la nazionale italiana conquistare il titolo più importante, quello della categoria Open. Un successo arrivato grazie al successo in finale per 2-1 sul Belgio: ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 19 settembre 2022) Poteva passare una settimana senza festeggiare un titolo mondiale? Nossignori:dello sport è sempre sul pezzo,quella che si diverta riprodurre fedelmente un campo di calcio su un tavolo di dimensioni ridotte, ma dal fascino forte più del tempo. Perché ilvive di luce proprianell’era delle connessioni intergalattiche, riuscendo a raccogliere stuoli di fedeli appassionati che ne portano avanti una tradizione in piedi da 75 anni. E la federazione internazionale, proprio per festeggiare tale ricorrenza, ha pensato bene di scegliere Cinecittà World a Roma per ospitare il campionato del, che naturalmente ha visto la nazionale italiana conquistare il titolo più importante, quello della categoria Open. Un successo arrivato grazie al successo in finale per 2-1 sul Belgio: ...

DarioNardella : A Monza con @EnricoLetta e i sindaci democratici che hanno raccontato l’Italia che vince, l’Italia che cambia. Nei… - ilfoglio_it : La Germania prende il controllo delle raffinerie russe, per garantire i lavoratori e azzerare l'import di petrolio… - Avvenire_Nei : Il nodo. L'Italia che c'è ancora da fare: senza Sud non si vince la sfida - gerrystorto : RT @AndreaRoventini: Finlandia: i senzatetto ricevono un appartamento e consulenze senza condizioni. L'80% tornano a una vita stabile. L'in… - MariaElenaBozz1 : RT @CaressaGiovanni: «Lunedì Rosso». La rubrica in controtempo de @ilmanifesto Il prossimo 25settembre tra i numeri astensionismo si conter… -