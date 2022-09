“Come un limone lunare”, la mostra dell’artista Francesco Simeti a Piacenza (Di lunedì 19 settembre 2022) Image 8 – Francesco Simeti Yelling, 2004 Collage 39,5 x 32,5 cm Courtesy the Artist and Francesca Minini, MilanoXNL di Piacenza e Fondazione di Piacenza e Vigevano ospitano dal 23 settembre 2022 al 29 gennaio 2023 la mostra di Francesco Simeti Piacenza – Una mostra Come una grande macchina scenica costruita con immagini scaricate da database globali. Un campionario infinito di rappresentazioni della Natura che ci offre una riflessione sulla Natura stessa. Che cosa è la Natura? Che cosa sappiamo veramente della Natura? Che cosa vediamo quando guardiamo la Natura? Chi e che cosa muove le nostre emozioni verso la necessità del possesso delle immagini sulla Natura? A queste e a molte altre domande cerca di dare una ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 19 settembre 2022) Image 8 –Yelling, 2004 Collage 39,5 x 32,5 cm Courtesy the Artist and Francesca Minini, MilanoXNL die Fondazione die Vigevano ospitano dal 23 settembre 2022 al 29 gennaio 2023 ladi– Unauna grande macchina scenica costruita con immagini scaricate da database globali. Un campionario infinito di rappresentazioni della Natura che ci offre una riflessione sulla Natura stessa. Che cosa è la Natura? Che cosa sappiamo veramente della Natura? Che cosa vediamo quando guardiamo la Natura? Chi e che cosa muove le nostre emozioni verso la necessità del possesso delle immagini sulla Natura? A queste e a molte altre domande cerca di dare una ...

