Classifica Serie A: comandano Napoli e Atalanta, sorpresa Udinese

È arrivata la prima sosta deputata alle Nazionali, con la Nations League che calamiterà le attenzione del calcio in queste due settimane che separeranno i club dall'inizio e la fine di questa pausa. Al termine dell'ultima giornata chiusa ieri, la Classifica di Serie A appare davvero molto sorprendente: comanda, un po' a sorpresa, il Napoli di Luciano Spalletti a braccetto con l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, mentre il terzo posto solitario è tutto dell'Udinese di Andrea Sottil. Le altre big arrancano.

Classifica Serie A: la situazione alla prima sosta stagionale

(Credit foto – pagina Facebook Udinese Calcio 1896)

Vittorie esterne su due campi governati dalle big per Napoli ed Atalanta.

