Calcio: Juve. Pogba sotto scorta per la presunta estorsione subita (Di lunedì 19 settembre 2022) Secondo il quotidiano "Le Parisien" anche la madre del giocatore è protetta dalla polizia PARIGI (FRANCIA) - Paul Pogba è stato messo sotto scorta a Torino dopo il presunto tentativo di estorsione ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Secondo il quotidiano "Le Parisien" anche la madre del giocatore è protetta dalla polizia PARIGI (FRANCIA) - Paulè stato messoa Torino dopo il presunto tentativo di...

