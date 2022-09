Calcio di periferia | risse e colpi proibiti | tornano i weekend bestiali VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sembrava far parte del passato o, comunque ristretto a una dimensione ben più grossa. Poi ti accorgi che, invece, nulla è cambiato rispetto a prima. Ripartito ildilettantistico con la presenza di appassionati e tifosi, sono tornati queifatti die referti medici per. Una triste considerazione figlia delle immagini che hanno fatto il giro del web e che hanno immortalato le ‘gesta‘, se così si possono definire, di facinorosi che hanno deciso di utilizzare il campo di gioco come terreno di battaglia. Pugni, schiaffi, calci, aste di bandiere, maglie strappate. Tutto sotto l’occhio di uno stadio incredulo e contrariato. La gara era quella tra Sant’Antonio Abate ed Ercolanese, terza giornata di Coppa Italia ...