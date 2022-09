Bis di Carmelo Coviello al 7^ Slalom “Città di Ricigliano”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – E’ così che si decidono gli, quelli belli: dopo tre manches rocambolesche, una diversa dall’altra, sulle impegnative strade della Provinciale salernitana 10B, il “barbiere volante”ha confermato il successo della prima edizione e conservato lo scettro dellodi”. Grazie al tempo di 2’00.28 realizzato nella prima manche a bordo della sua Osella PA21 motorizzata Suzuki, il potentino del Team Progetto Corsa ha messo in cassaforte la vittoria immunizzando gli effetti del ritiro per rottura del semiassse nella seconda manche, e dell’abbattimento di un birillo nell’ultimo passaggio. Non è riuscito il tentativo di rivincita al giovane frusinate Adriano Ricci, portacolori della ...