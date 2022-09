Avete visto gli occhi? | Loretta Goggi | un dubbio inquietante | Guarda

(Di lunedì 19 settembre 2022)a Domenica In ha stupito e non poco la stessa Mara Venier e tutto il pubblico da casa. Nel corso dell'intervista nel contenitore domenicale di Rai Uno, laha scelto di apparire con una camicia fucsia un po' troppo sgargiante con un trucco alquanto discutibile. In tanti si sono chiesti da casa cosa sia successo? Come mai lanon si è accorta di quel trucco così sbagliato da rendere il suo sguardo alquanto strano. Qualcuno ha ipotizzato si fosse sottoposta a una bleferopalstica, ma la diretta interessata avrebbe smentito prontamente. Ma le immagini delladalla Venier hanno stupito e non poco al punto che sui social si è scatenata una vera e propria corsa al commento su un possibile intervento agli: "Per carità, se solo si suppone la cosa, ...

Eurosport_IT : Si, avete visto bene. #Italbasket | #EuroBasket | #ItaliaSerbia - matteosalvinimi : Nei giorni scorsi avete mandato una miriade di email, GRAZIE Amici! E rilancio per chi non avesse visto: avete bis… - Jimmy_Lib_ : @Spina14_acm La prossima volta che gli dedicate un coro si inchina e vi ringrazia perché a voi nessuno vi può tocca… - GR4CEK3LLY : avete visto la versione estesa di spiderman? bella? - iaffigreen : RT @GVCCILOUIS: Ma l’avete visto ballare solo una volta vi pregoooo. “I tuoi sorrisi sono il regalo più bello dei miei giorni”, io già pien… -

Inter-News.it

Il finale dell'episodio 5 di House of the Dragon segna il punto di svolta della serie, cambiando molte delle carte in tavola. Ovviamente se nonancoral'episodio, non proseguite nella lettura se non volete rischiare degli spoiler. LEGGI: House of the Dragon: il trailer dell'episodio 6 Durante il banchetto cerimoniale per ...Restando in tema,che TeaserPlay, un content creator ormai divenuto celebre per quanto riguarda i concept trailer in Unreal Engine 5 , ha infatti dato vita a un vero e proprio trailer di ... Bergomi: «Critiche alla difesa dell’Inter, ma avete visto Barella Che errore!» Dopo l’invasione dell’Ucraina, Estonia e Lettonia hanno deciso di tagliare i ponti con la Russia cancellando anche il passato. Una decisione che però sta ...Siamo volati a Londra per testare Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, atteso remake del titolo uscito per PSP.