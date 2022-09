Alluvione Marche, trovato lo zainetto del piccolo Mattia: le ricerche del bimbo si estendono su un raggio di 10 km (Di lunedì 19 settembre 2022) È stato trovato lo zainetto da scuola di Mattia, il bambino di 8 anni, che risulta disperso, nell'ondata di maltempo abbattutasi sul Senigalliese (Ancona) la sera del 15 settembre. Lo... Leggi su ilmattino (Di lunedì 19 settembre 2022) È statoloda scuola di, il bambino di 8 anni, che risulta disperso, nell'ondata di maltempo abbattutasi sul Senigalliese (Ancona) la sera del 15 settembre. Lo...

LaVeritaWeb : Nelle Marche i fondi per la messa in sicurezza dei fiumi erano stati stanziati da 34 anni. Eppure nessuno ha agito.… - acmilan : Prima del fischio d'inizio, un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime dell'alluvione nelle Ma… - BentivogliMarco : Questo è l’assessore della regione #Marche con delega alla protezione civile. L’#alluvione mieteva vittime e lui se… - CriMiles : RT @crocerossa: ??L'alluvione nelle #Marche ha sconvolto un'intera comunità. Le necessità sono enormi. C'è bisogno anche del tuo aiuto. Don… - LUIGIVACCARO5 : RT @sostengoi40: Alluvione, 5 milioni di euro alle Marche, 700 milioni per la guerra in Ucraina. #votantisistema -