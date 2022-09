Monza-Juventus | Di Maria dà una gomitata in petto a Izzo Rosso diretto ed espulsione VIDEO

(Di domenica 18 settembre 2022) I guai per Massimiliano Allegri sembrano moltiplicarsi. Oggi il tecnico ha deciso di schierare titolare Angel Dima l’argentino non ha ripagato la sua fiducia, anzi, si è fatto espellere sul finire del primo tempo di. Quasi un tradimento, per il tecnico bianconero. L’arbitro Maresca ha mandato Dinegli spogliatoi con unper un brutto fallo di reazione su. Un fallo per il quale, in genere, le giornate di squalifica sono due. La dinamica è stata la seguente: Disi è sentito trattenere dae ha pensato bene di mollargli unasul. Nessuna esitazione da parte di Maresca:...

tuttosport : #Allegri, basta alibi: anche il #Monza è senza #Pogba e #Chiesa... ?? - juventusfc : Massimo Briaschi l'ha decisa in un Monza-Juventus di 36 anni fa ?? Verso #MonzaJuve ?? - DiMarzio : #Juventus, le parole di #Arrivabene nel pre-partita: '#Allegri ha un programma da sviluppare nell'arco di 3-4 anni' - a4our_ : Puncaki Klasemen sementara Serie A, UDINESE tersubur dg 15 Goal.! Simone & #suningout dari Inter.! Jesus Arsenal On… - Am_bashiru : RT @CdoreIsRed: HT. Monza 0:0 Juventus -

... ultimo dei quali il pareggio per 2 - 2 rimediato sul campo dellacon finale al ... I salentini vengono dal pareggio casalingo per 1 - 1 contro ile in classifica sono diciassettesimi a ......00 Bologna - Fiorentina 2 - 1 15:00 Lecce -1 - 1 15:00 Sassuolo - Udinese 1 - 3 18:00 Lazio - Verona 2 - 0 20:45- Salernitana 2 - 2 MOTORI - FORMULA 1 15:00 GPItalia BASKET - ...Dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica e dopo un avvio non certo brillante in campionato la Juventus affronta la trasferta di Monza con l'obiettivo di conquistare i tre punti. Sulla p ...28' - De Sciglio serve Vlahovic, l'attaccante serbo svirgola ma Di Gregorio para senza problemi. 24' - Strano tiro-cross di Ciurria che oltrepassa la traversa. 23' ...