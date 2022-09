Meloni torna a parlare di aborto: «Il diritto in Italia è sempre stato garantito. Gli obiettori di coscienza? Anche la loro è libertà» (Di domenica 18 settembre 2022) A distanza di una settimana dalle elezioni del 25 settembre, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è tornata a esprimersi sulla sovranità popolare e sull’aborto. Lo ha fatto ai microfoni di Mezz’ora in più, su Rai 3, nella puntata di oggi 18 settembre. Il tema dell’interruzione volontaria di gravidanza è stato tra i primi ad essere trattati: a questo proposito, Meloni ha lamentato «informazioni infondate» che circolano riguardo la sua posizione. «Io non ho mai detto che voglio toccare la prima parte della 194, non l’ho mai detto nell’arco della mia esistenza – ha esordito -. Io non ho mai detto che voglio modificare la 194, ma ho detto che voglio applicarla: vorrei aggiungere diritti, vorrei che le donne che si trovano nelle condizioni di abortire perché non hanno alternative, ... Leggi su open.online (Di domenica 18 settembre 2022) A distanza di una settimana dalle elezioni del 25 settembre, la leader di Fratelli d’Giorgiata a esprimersi sulla sovranità popolare e sull’. Lo ha fatto ai microfoni di Mezz’ora in più, su Rai 3, nella puntata di oggi 18 settembre. Il tema dell’interruzione volontaria di gravidanza ètra i primi ad essere trattati: a questo proposito,ha lamentato «informazioni infondate» che circolano riguardo la sua posizione. «Io non ho mai detto che voglio toccare la prima parte della 194, non l’ho mai detto nell’arco della mia esistenza – ha esordito -. Io non ho mai detto che voglio modificare la 194, ma ho detto che voglio applicarla: vorrei aggiungere diritti, vorrei che le donne che si trovano nelle condizioni di abortire perché non hanno alternative, ...

pdnetwork : Chi torna a scuola oggi forse è troppo giovane per ricordare questo duello tv con @enricoletta. Tanti problemi attu… - bizcommunityit : Elezioni, la diretta - Meloni: 'Non sono d'accordo con l'Ue sull'Ungheria'. Salvini torna a Pontida: lancia Bongior… - IlianRagman : RT @pleporace: #Salvini torna a Pontida e attacca Draghi. #Letta sceglie Monza: “Sarà la sua Caporetto”. Si gioca con cavalieri e fanti. Ma… - mari_mc66 : RT @LucillaMasini: Libero titola: 'È arrivato la Treccagne, Dizionario femminista'. Va be', è il quotidiano fondato da Feltri, capolista di… - VangeloMatteo : RT @LucillaMasini: Libero titola: 'È arrivato la Treccagne, Dizionario femminista'. Va be', è il quotidiano fondato da Feltri, capolista di… -