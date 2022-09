Live Roma-Atalanta 0-0 | Dybala ko nel riscaldamento

corgiallorosso : LIVE Roma-Atalanta 0-0 – 2' Smalling di testa, pallone sul fondo - forzaroma : 2’ Prima occasione Roma: corner di #Pellegrini, colpo di testa di #Smalling alto #RomaAtalanta 0-0 LIVE #ASRoma #SerieATIM - teladoiotokyo : Roma-Atalanta 0-0 LIVE - Inizia la partita! -: Segui LIVE Roma-Atalanta... - internewsit : LIVE Serie A - Roma-Atalanta, parte la sfida all'Olimpico: fischio d'inizio! - - siamo_la_Roma : ?? Si parte! ?? Inizia #RomaAtalanta ?? Segui la cronaca del match LIVE #ASRoma -

...1 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi. ...sarà coadiuvato dagli asssitenti Alessandro Cipressi di Lecce e Domenico Fontemurato dicome ...Più complicata la situazione dei toscani di Zanetti , reduci dalla sconfitta casalinga contro la, arrivata dopo quattro pareggi consecutivi e il ko iniziale contro lo Spezia: 2 soli punti con ...Stasera la Roma torna in campo in Serie A: allo stadio Olimpico alle ore 18 c'è la sfida contro l'Atalanta. Per la settima giornata di campionato i giallorossi hanno perso Rick Karsdorp, motivo per il ...Dopo aver ritrovato il successo sia in campionato che in Europa League, la Roma ospita l'Atalanta in quello che è un vero e proprio scontro diretto d'alta classifica. I giallorossi sono reduci dal suc ...