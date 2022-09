Federica Cappelletti, chi è la moglie di Paolo Rossi (Di domenica 18 settembre 2022) Federica Cappelletti è la moglie di Paolo Rossi, il calciatore che ha contribuito a fare la storia della Juventus, venuto a mancare a Siena il 9 dicembre del 2020. In questi giorni, la donna ha più volte preso parola in merito all’intitolazione dello Stadio Olimpico di Roma al suo defunto marito, proposta che ha creato molte polemiche tra i tifosi romanisti e laziali. Federica Cappelletti è nata a Perugia il 10 giugno del 1972. Ha 49 anni. Federica Cappelletti e Paolo Rossi e i figli Federica Cappelletti e Paolo Rossi hanno avuto due figlie: Maria Vittoria e Sofia hanno oggi, rispettivamente, 10 e 8 anni. La donna si è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 settembre 2022)è ladi, il calciatore che ha contribuito a fare la storia della Juventus, venuto a mancare a Siena il 9 dicembre del 2020. In questi giorni, la donna ha più volte preso parola in merito all’intitolazione dello Stadio Olimpico di Roma al suo defunto marito, proposta che ha creato molte polemiche tra i tifosi romanisti e laziali.è nata a Perugia il 10 giugno del 1972. Ha 49 anni.e i figlihanno avuto due figlie: Maria Vittoria e Sofia hanno oggi, rispettivamente, 10 e 8 anni. La donna si è ...

