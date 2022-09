Bolelli Fognini-Goransson Madaras in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Coppa Davis 2022

(Di domenica 18 settembre 2022) Simonee Fabioscenderanno in campo contro Andréed Dragosnel doppio di Italia-Svezia, sfida valida per la fase a gironi della. Nonostante la qualificazione alle Finali di Malaga già centrata, gli azzurri vogliono chiudere in bellezza ed andranno a caccia di tutti e tre i punti disponibili nella sfida contro la nazionale scandinava. La coppia formata dapartirà ovviamente favorita, specialmente dopo la vittoria ai danni di Mektic/Pavic ed il desiderio di rivalsa dopo il k.o. rimediato contro gli argentini Gonzalez/Zeballos. SEGUI LALIVE PROGRAMMA COMPLETO PROGRAMMA ITALIA REGOLAMENTO RISULTATI E ...

WeAreTennisITA : MISSIONE COMPIUTA ??? L'Italia batte l'Argentina per 2-1 e raggiunge le finali di #CoppaDavis a Malaga ?? Berrettini… - SuperTennisTv : ????Italia ?? Svezia???? ? Al via alle 15:00, LIVE su #SuperTenniX Berrettini ?? E. Ymer Sinner ?? M. Ymer Fognini/Bolelli… - LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - davDarki : @LaDialettica Ma perché la Croazia è già qualificata? Se adesso gli svedesi dominassero Fognini/Bolelli 2-0 e anche… - davDarki : @lorenzofares Ma perché la Croazia è già qualificata? Se adesso dominassero Fognini/Bolelli 2-0 e anche a livello d… -

Il doppio era importante anche per la fiducia di. Io mi sono completamente ripreso, fisicamente e mentalmente. Altrimenti non sarei qua". - foto LivePhotoSport - . glb/red 15 - Set -...Simone: "Roger è stato un grande, ha segnato questa era del tennis in maniera miracolosa. ... Fabio: Tutti si ricordano di lui non solo per quello che ha fatto, ma per la sua eleganza. ...Simone Bolelli e Fabio Fognini scenderanno in campo contro André Goransson ed Dragos Madaras nel doppio di Italia-Svezia, sfida valida per la fase a gironi della Coppa Davis 2022. Nonostante la ...Sarà il doppio a decidere la sfida di Davis Cup Finals tra Italia e Svezia: questo il verdetto dell'incontro che ha messo di fronte Jannik Sinner e Mikael Ymer, con quest'ultimo a spuntarla con lo sco ...