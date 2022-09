Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2022 ore 11:30 (Di sabato 17 settembre 2022) Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2022 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA VIA DEL MARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE CON VEICOLO RIBALTATO CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI OSTIA ANTICA IN DIREZIONE Roma, SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA; UN INVITO ALL’ATTENZIONE ANCHE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 Roma-NAPOLI DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE CON PIU’ VEICOLI COINVOLTI TRA FERENTINO E FROSINONE VERSO NAPOLI, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLazioN; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA; RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA CASSIA BIS TRA ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 settembre 2022)DEL 17 SETTEMBREORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA VIA DEL MARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE CON VEICOLO RIBALTATO CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI OSTIA ANTICA IN DIREZIONE, SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA; UN INVITO ALL’ATTENZIONE ANCHE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1-NAPOLI DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE CON PIU’ VEICOLI COINVOLTI TRA FERENTINO E FROSINONE VERSO NAPOLI, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCON; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA; RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA CASSIA BIS TRA ...

