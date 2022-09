Ultime Notizie – Bologna-Empoli 0-1 | gol di Bandinelli

(Di sabato 17 settembre 2022)corsaro a. La squadra di Paolo Zanetti si impone 1-0 al Dall’Ara grazie al gol di capitannel match valido per la settima giornata della Serie A 2022-2023. Sconfitto ildi Thiago Motta alla sua prima gara in panchina dopo l’esonero di Mihajlovic. Con questa vittoria i toscani, alla prima vittoria stagionale, salgono a 7 punti in classifica mentre i rossoblu restano a 6. Gara equilibrata tra due compagini che cercavano punti importanti. Padroni di casa vicini al gol con Orsolini e il solito Arnautovic. Al 75? arriva il gol dell’: inserimento di Henderson che mette un pallone teso sul primo palo, Skorupski esce ma perde il pallone sul contrasto con Pasch, la palla arriva ache a porta vuota da due passi insacca. La reazione del ...

sole24ore : ?? Cosa direbbe #Biden a #Putin se il presidente russo, messo alle strette dalla riscossa ucraina sul campo, decides… - SkyTG24 : #Elezioni politiche, decreto aiuti: in arrivo 31 miliardi. #Draghi: No secondo mandato. LIVE - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - Corriere : Berlusconi: «Rinegoziare il Pnrr? È illogico» - aberemliysky : RT @aleflora: Le ultime notizie su @Radio1Rai - dal discorso sullo Stato dell'Unione di @vonderleyen #SOTEU alla crisi energetica, dalla tr… -

Il Sole 24 ORE

Milan - Napoli: lesulle formazioni Pioli dovrà fare a meno del suo uomo più in forma, Leao , squalificato dopo l'espulsione rimediata la scorsa settimana con la Roma. Al suo posto il ...... però, una statistica che riguarda la Roma: i giallorossi hanno vinto ledue in casa senza subire gol. Per Sisal la quota è 7.75. Leggi i commenti Scommesse: tutte le17 settembre - 17:... Ucraina ultime notizie. Aiea, centrale Zaporizhzhia ricollegata alla rete ucraina Un'aggressione nei confronti degli attivisti di Impegno civico a Napoli. A denunciare l'accaduto il ministro degli Esteri e leader di Impegno ...Sofia Raffaeli, con il punteggio di 133,250, ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Sofia, nell'all-around individuale. L'azzurra, grazie a ...