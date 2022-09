‘Truffaut, il Cinema e la visione’: al Tasso di Salerno il GFF racconta la sua Nouvelle Vague (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Truffaut, il Cinema e la visione” è il titolo dell’incontro che si terrà lunedì 19 settembre 2022, alle ore 10.30, al Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno organizzato dall’associazione culturale Tempi Moderni. Protagonista del dialogo con gli studenti e i dirigenti delle scuole coinvolte sarà il direttore creativo del Giffoni Film Festival, Luca Apolito. Nel corso dell’incontro sarà illustrato nel dettaglio il progetto scuole pensato in parallelo alle due mostre – una dedicata alla Nouvelle Vague e l’altra al rapporto tra Michelangelo Antonioni e Monica Vitti– e alla rassegna I racconti del contemporaneo VI edizione, composta dalle sezioni talk, Cinema e musica. La direzione organizzativa è di Maria Paola ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Truffaut, ile la visione” è il titolo dell’incontro che si terrà lunedì 19 settembre 2022, alle ore 10.30, al Liceo Classico Torquatodiorganizzato dall’associazione culturale Tempi Moderni. Protagonista del dialogo con gli studenti e i dirigenti delle scuole coinvolte sarà il direttore creativo del Giffoni Film Festival, Luca Apolito. Nel corso dell’incontro sarà illustrato nel dettaglio il progetto scuole pensato in parallelo alle due mostre – una dedicata allae l’altra al rapporto tra Michelangelo Antonioni e Monica Vitti– e alla rassegna I racconti del contemporaneo VI edizione, composta dalle sezioni talk,e musica. La direzione organizzativa è di Maria Paola ...

