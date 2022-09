Sulle varianti di Omicron ha ragione Burioni: sono più contagiose. Prudenza (Di sabato 17 settembre 2022) È stato dimostrato su cellule umane polmonari in vitro e su animali in vivo, che le varianti BA.4 e BA.5 del ceppo Omicron di Sars-CoV-2 sono più virulente e più patogeniche in animale di quanto non sia la variante progenitrice, Omicron BA.2. In breve, un lavoro appena pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Cell ha documentato come le varianti che hanno dato origine all’ultima ondata di infezioni in Italia siano in grado di propagarsi più efficientemente su cellule polmonari umane e siano più fusogeniche nello stesso contesto, ma soprattutto siano in grado di provocare maggiori sintomi in criceti di quanto non sia la variante Omicron BA.2. I risultati di questo lavoro, annunciati come una brutta notizia da Roberto Burioni, sono ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 settembre 2022) È stato dimostrato su cellule umane polmonari in vitro e su animali in vivo, che leBA.4 e BA.5 del ceppodi Sars-CoV-2più virulente e più patogeniche in animale di quanto non sia la variante progenitrice,BA.2. In breve, un lavoro appena pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Cell ha documentato come leche hanno dato origine all’ultima ondata di infezioni in Italia siano in grado di propagarsi più efficientemente su cellule polmonari umane e siano più fusogeniche nello stesso contesto, ma soprattutto siano in grado di provocare maggiori sintomi in criceti di quanto non sia la varianteBA.2. I risultati di questo lavoro, annunciati come una brutta notizia da Roberto...

LaVeritaWeb : Da ieri sono disponibili i bivalenti aggiornati contro Omicron 1. Contemporaneamente Ema ha approvato il preparato… - llinettisetgo : leggo di drama??? sulle varianti di midnights???? e io sono qua per dirvi che finchè il disco contiene le canzoni s… - Marghe94075366 : @FrancoBechis @PaolaSimonin Ohhhh...che polemiche inutili! Prima ci facciamo questo che vuole Speranza così evitiam… - AndreaParmeggi4 : @gstarwind @stebellentani Scusa, ma ti risulta che il vaccino aggiornato per le varianti sia stato provato sulle pe… - ilmessaggeroit : #Omicron, #Bassetti attacca #Burioni: «Sulle varianti 4 e 5 non terrorizziamo gli italiani, ho molti dubbi sulla ma… -