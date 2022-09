“Mi ha sconvolto la vita”. L’ex dama di Uomini e Donne racconta il suo inferno. E scatta la denuncia (Di sabato 17 settembre 2022) Pedinamenti sotto casa, una tempesta di messaggi, l’ingresso della sua abitazione piantonato. È l’inferno cha ha dovuto subire Vanessa Porrea, quarantenne di Tortoreto, in provincia di Teramo, di professione commerciante, un passato a Uomini e Donne. Già prima che entrasse negli studi di Maria De Filippi diventata l’ossessione delL’ex fidanzato Pierpaolo Bossini. Ha denunciato per stalking l’uomo che per tre anni l’ha perseguitata, prima e durante il periodo di successo nella trasmissione di Canale 5. La denuncia ai carabinieri e il divieto di avvicinamento a Vanessa nei confronti del 46enne bresciano risale agli inizi del 2019 ma, causa Covid, la vicenda è entrata nel vivo del processo al Tribunale di Teramo solo adesso. Secondo l’accusa tra il 2016 e febbraio 2019, Bossini, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 settembre 2022) Pedinamenti sotto casa, una tempesta di messaggi, l’ingresso della sua abitazione piantonato. È l’cha ha dovuto subire Vanessa Porrea, quarantenne di Tortoreto, in provincia di Teramo, di professione commerciante, un passato a. Già prima che entrasse negli studi di Maria De Filippi diventata l’ossessione delfidanzato Pierpaolo Bossini. Hato per stalking l’uomo che per tre anni l’ha perseguitata, prima e durante il periodo di successo nella trasmissione di Canale 5. Laai carabinieri e il divieto di avvicinamento a Vanessa nei confronti del 46enne bresciano risale agli inizi del 2019 ma, causa Covid, la vicenda è entrata nel vivo del processo al Tribunale di Teramo solo adesso. Secondo l’accusa tra il 2016 e febbraio 2019, Bossini, ...

zanza_tigre : @Adriano72197026 Da ingegnere elettronico sono sconvolto dalla quantità di minchiate che riuscite a mettere in un s… - loveisyellow_ : Ieri ho ricevuto una notizia che mi ha sconvolto la vita. Non riesco ancora a realizzare che sia successo. Mi sembr… - BL4CKSW4NJIMIN : @uarmyyyyhope lo vedi? continui a credere a lui, ti ho già detto tutto, ti ho detto che mi piaceva kook, ti ho dett… - lollo8882 : una frase di matti mi ha sconvolto la vita - stardmgvnm : Per dire, chi sarà stato il primo a staccarsi? Forse manuel per quanto era sconvolto? O entrambi insieme e poi sono… -