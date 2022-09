Manchester City | Haaland segna in media un gol ogni 52 minuti | ecco la proiezione di fine stagione

(Di sabato 17 settembre 2022) Quando gioca ilormai non ci si chiede più SEsegnerà bensì QUANTI GOL segnerà. L’attaccante norvegese ha infatti cominciato lanel migliore dei modi,ndo ben 11 gol in 7 giornate di Premier League 2022/2023. Più precisamente, ha trascorso in campo un totale di 574e ciò vuol dire che ha messo a referto una rete52. Se dovesse mantenere questafino achiuderebbe il campionato con ben 60 gol. Ovviamente è altamente improbabile che ciò accada, ma con un alieno come il norvegese mai dire mai. SportFace.

WOLVERHAMPTON (Inghilterra) - La Premier League torna in campo ed Erling Haaland timbra ancora il cartellino. Nell'anticipo del sabato della 7ª giornata ilha vinto a casa del Wolverhampton per 3 - 0 tornano così al successo dopo il pareggio con l'Aston Villa alla 5ª giornata. Per i Citizens match subito in discesa dopo la rete di ...La sintesi della vittoria per 3 - 0 delsul campo del Wolverhampton: gol di Grealish, Haaland e ... Wolves-Manchester City 0-3: video, gol e highlights Nelle gare dell'8^ giornata di Premier League vince ancora il Manchester City con un Haaland inarrestabile che frantuma tutti i record: la squadra di Guardiola vola in testa alla classifica, in attesa ...Erling Haaland si conferma una macchina da gol e continua a migliorare i suoi incredibili numeri: l'ultimo dato è davvero impressionante.