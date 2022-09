Maltempo: albero cade su scuola Siena, speleo per le tegole (Di sabato 17 settembre 2022) Rami, tegole, alberi pericolanti anche nella provincia di Siena per la nuova ondata di Maltempo che ha colpito la Toscana oggi. I vigili del fuoco in questa area sono stati impegnati in 44 interventi (... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) Rami,, alberi pericolanti anche nella provincia diper la nuova ondata diche ha colpito la Toscana oggi. I vigili del fuoco in questa area sono stati impegnati in 44 interventi (...

