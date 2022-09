Firenze: rapinatore seriale minaccia due farmaciste in via San Gallo e via XXVII aprile. Bloccato dalla polizia (Di sabato 17 settembre 2022) Nel giro di mezz’ora avrebbe minacciato due farmaciste e una negoziante di tirare fuori una pistola, se le non gli avessero consegnato l’incasso. Ma a dire l’ultima parola su questa serie di episodi - secondo quanto ricostruito avvenuti tra le 12.30 e le 13.00 di ieri, 16 settembre 2022 - è stata la polizia di Stato che ha arrestato un 49enne originario del Nord Italia, poco dopo il suo ultimo colpo in una farmacia proprio vicino alla Questura L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 17 settembre 2022) Nel giro di mezz’ora avrebbeto duee una negoziante di tirare fuori una pistola, se le non gli avessero consegnato l’incasso. Ma a dire l’ultima parola su questa serie di episodi - secondo quanto ricostruito avvenuti tra le 12.30 e le 13.00 di ieri, 16 settembre 2022 - è stata ladi Stato che ha arrestato un 49enne originario del Nord Italia, poco dopo il suo ultimo colpo in una farmacia proprio vicino alla Questura L'articolo proviene daPost.

