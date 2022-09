“Esclusi”. Harry e Meghan, il re ha cambiato idea all’ultimo: brutta botta prima dei funerali della regina (Di sabato 17 settembre 2022) Manca poco alla data più attesa, il 19 settembre, quando si celebreranno i funerali della regina Elisabetta, morta a 96 anni a Balmoral, in Scozia, dopo 70 anni di regno. Ma a fare notizia sono ancora una volta Harry e Meghan Markle, che hanno subito uno smacco da re Carlo III. Una decisione inaspettata, visto che fino a poco prima era data per certa un’altra scelta del nuovo sovrano del Regno Unito. E i due coniugi pare che abbiano reagito davvero malamente a questa novità improvvisa e inattesa. Harry e Meghan Markle non potranno presenziare a qualcosa di importante, che precede i funerali della regina Elisabetta. Re Carlo III ha fatto dietrofront e ha praticamente umiliato il figlio e l’attrice ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 settembre 2022) Manca poco alla data più attesa, il 19 settembre, quando si celebreranno iElisabetta, morta a 96 anni a Balmoral, in Scozia, dopo 70 anni di regno. Ma a fare notizia sono ancora una voltaMarkle, che hanno subito uno smacco da re Carlo III. Una decisione inaspettata, visto che fino a pocoera data per certa un’altra scelta del nuovo sovrano del Regno Unito. E i due coniugi pare che abbiano reagito davvero malamente a questa novità improvvisa e inattesa.Markle non potranno presenziare a qualcosa di importante, che precede iElisabetta. Re Carlo III ha fatto dietrofront e ha praticamente umiliato il figlio e l’attrice ...

infoitcultura : Harry e Meghan, nuova batosta: esclusi all’ultimo dalla cena pre-funerale - gentlest_breeze : @boni_castellane Harry e Meghan non avranno certo freddo ai piedi se risulterà vero che sono esclusi dal testamento… - chococherry_13 : @cosipegioco Vale vale, è molto carina! È da prendere molto staccata da harry potter, perché esclusi i riferimenti… - 7princ_8 : I membri lavoratori della famiglia reale indosseranno l'uniforme militare durante gli eventi cerimoniali per la mor… - Dany88493875 : @gaiatortora Harry per me è il classico esempio di fratello invidioso e geloso !!Non voleva rimanere secondo e per… -