Elezioni 2022, Letta: "Rimonta è cominciata e comincia dal Sud" (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – "La Rimonta è cominciata e comincia nel Sud. Siamo qui esattamente per dire questo". Così Enrico Letta a Reggio Calabria con Roberto Speranza e Pier Luigi Bersani. "Non c'è niente di più entusiasmante che essere il segretario del più grande partito di popolo di questo Paese, l'unico grande partito nazionale che dice le stese cose dal Nord al Sud a differenza degli altri". "Quando accettai di tornare e fare il segretario dissi che non era possibile che io e Roberto Speranza fossimo in partiti diversi. Ho preso l'impegno di costruire un percorso comune e oggi siamo qui insieme con Speranza e Bersani ed è la cosa più bella". "Speranza è una delle risorse più importanti della nostra campagna basta pensare all'abnegazione che ha avuto nella gestione del Covid e confrontarla con l'ambiguita ..."

