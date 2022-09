Carlo III | problemi di salute per la Regina consorte Camilla | l’indiscrezione

(Di sabato 17 settembre 2022) Giorni difficili per, la moglie del nuovo ReIII. La donna non solo deve sopportare il dolore della morte dellaElisabetta, ma le tocca fare i conti anche con alcunidi. Stando a quanto riporta il “Daily Telegraph”, la nuova sovrana si sarebbe fratturata un dito del piede, poco prima della scomparsa della suocera, avvenuta lo scorso otto settembre all’età di 96 anni. Il gossip è stato ripreso da diversi giornali. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> ReIII, spunta un retroscena dal passato: ci sarebbe una terza donna oltre a Diana eIn questi ultimi giorni abbiamo visto laimpeccabile accanto aIII. Tanti giornali hanno ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha avuto un cordiale colloquio telefonico con Sua Maestà Carlo III, Re del Regno Unito di… - TgLa7 : #Quirinale: colloquio telefonico Mattarella-Carlo III - Gazzetta_it : Re Carlo III e le dita a salsicciotto: l'esperto ci spiega le possibili cause delle mani gonfie - pietrafocaia : @Pennacchiiiii Pare che il nuovo Re Carlo III, di indole ecologica, possa decidere di non usare il pelo d'orso per… - Giacinto_Bruno : RT @ilgiornale: L'analisi grafologica sul nuovo monarca del Regno Unito: cosa dicono le lettere e la scrittura di Carlo III http… -

'Vediamoci per un chiarimento a piazza'. È cominciata con questa frase, a metà tra un invito e una minaccia, la lite sfociata nel sangue tra le due ragazze napoletane finite in ospedale la notte tra il 14 e il 15 settembre. Dopo ...La scrittura di Re, con lettere minute e con uno spazio un po' eccessivo tra una parola e l'altra ( clicca qui ), esprime una natura introversa e un'intelligenza di tipo introspettivo con punte di eccessiva ...Le ultime notizie sull’ultimo viaggio della Regina Elisabetta II, morta a 96 anni l’8 settembre dopo 70 anni di regno ...La Pausini a piazzale Loreto, Giorgia Soleri e la poesia sulla pelle, la corona sulla testa di Carlo, anche quest'anno c'è stato l'11 settembre, un pensiero alle Marche, Treccani o Treccagne Tutte co ...