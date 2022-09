Bus e metro gratis contro l’inflazione: la lezione di Madrid e Berlino (Di sabato 17 settembre 2022) Ben prima di diventare un guru-leader politico, Beppe Grillo durante i suoi spettacoli comici era solito raccontare questa simpatica storiella: «Ieri ero a Roma, sono salito su un autobus e ho timbrato il biglietto: tlic-tlac. Il guidatore si è girato e ha detto: “Cosa cazzo è questo rumore?”». Sono passati diversi anni, ma la battuta sarebbe valida ancora oggi. L’evasione tariffaria resta uno dei mali cronici che affligge Atac, l’azienda del trasporto pubblico romano: gli ultimi dati disponibili ci dicono che sui mezzi pubblici della Capitale circa il 40% degli utenti non paga il biglietto. La municipalizzata, su cui gravano oltre 600 milioni di euro di debiti, avrebbe disperatamente bisogno di quegli introiti, eppure all’inizio dell’estate il sindaco Roberto Gualtieri ha lanciato una proposta choc: «Trasporto pubblico gratis per tutti». Ovviamente Gualtieri non è un ... Leggi su tpi (Di sabato 17 settembre 2022) Ben prima di diventare un guru-leader politico, Beppe Grillo durante i suoi spettacoli comici era solito raccontare questa simpatica storiella: «Ieri ero a Roma, sono salito su un autobus e ho timbrato il biglietto: tlic-tlac. Il guidatore si è girato e ha detto: “Cosa cazzo è questo rumore?”». Sono passati diversi anni, ma la battuta sarebbe valida ancora oggi. L’evasione tariffaria resta uno dei mali cronici che affligge Atac, l’azienda del trasporto pubblico romano: gli ultimi dati disponibili ci dicono che sui mezzi pubblici della Capitale circa il 40% degli utenti non paga il biglietto. La municipalizzata, su cui gravano oltre 600 milioni di euro di debiti, avrebbe disperatamente bisogno di quegli introiti, eppure all’inizio dell’estate il sindaco Roberto Gualtieri ha lanciato una proposta choc: «Trasporto pubblicoper tutti». Ovviamente Gualtieri non è un ...

