Quando un tifoso di Man Utd ha tirato fuori “il miglior colpo di calcio di tutti i tempi” (Di venerdì 16 settembre 2022) Sito inglese: Mentre il Manchester United si preparava ad affrontare il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League nell’aprile 2001, un tifoso si stava preparando per una sfida ancora più grande. Due anni prima, Karl Power, tifoso dello United da sempre, aveva iniziato a fare uno scherzo audace insieme a un gruppo di amici in un pub di Manchester. Semplici invasioni di campo erano già state fatte e sarebbero state fatte di nuovo, quindi hanno dovuto fare qualcosa di unico per farle risaltare. Alla fine hanno deciso di sfondare la foto pre-partita dell’undici titolare dello United e, dopo essersi recati a Monaco travestiti da giornalisti, tutto è stato messo a posto. “L’abbiamo pianificata come una campagna militare e abbiamo portato con noi tre divise dello United: rossa, bianca e blu”, ha detto Power a The Sun nel 2001. “Poi abbiamo ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 16 settembre 2022) Sito inglese: Mentre il Manchester United si preparava ad affrontare il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League nell’aprile 2001, unsi stava preparando per una sfida ancora più grande. Due anni prima, Karl Power,dello United da sempre, aveva iniziato a fare uno scherzo audace insieme a un gruppo di amici in un pub di Manchester. Semplici invasioni di campo erano già state fatte e sarebbero state fatte di nuovo, quindi hanno dovuto fare qualcosa di unico per farle risaltare. Alla fine hanno deciso di sfondare la foto pre-partita dell’undici titolare dello United e, dopo essersi recati a Monaco travestiti da giornalisti, tutto è stato messo a posto. “L’abbiamo pianificata come una campagna militare e abbiamo portato con noi tre divise dello United: rossa, bianca e blu”, ha detto Power a The Sun nel 2001. “Poi abbiamo ...

