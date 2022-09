Prima vittoria stagionale del Lecce | Salernitana ko 2-1

(Di venerdì 16 settembre 2022) SALERNO (ITALPRESS) – Ilottiene lanella gara d'apertura della settima giornata di campionato. I salentini la aprono con Ceesay, rimettono in corsa lacon un autogol e nel finale trovano il 2-1 definitivo con il neoentrato Strefezza. La rete degli ospiti si gonfia già dopo 4 minuti, ma con una rete irregolare prontamente segnalata dall'assistente di Doveri: Coulibaly parte infatti da posizione di offside nell'azione che lo porta al sigillo in contropiede. Dall'altra parte si mette in proprio Di Francesco, bravo a servire Ceesay che però non è altrettanto preciso nella conclusione verso la porta al 12?. Lacerca di costruire dal basso, trovando spesso un Pasquale Mazzocchi fresco dellaconvocazione nella ...

Il primo anticipo della settima giornata del campionato di Serie A si chiude con ladell'anno per il Lecce . La squadra pugliese riesce infatti a passare per 2 - 1 sul campo della Salernitana all'Arechi. La squadra ospite, senza Marco Baroni in panchina perché ...Trovato il vantaggiodel riposo con Ceesay , i salentini si fanno male da soli con l'autorete di Gonzalez a inizio ripresa, ma nel finale sorpassano con il nuovo entrato Strefezza e infliggono ... 16 settembre 2001: la prima vittoria di Montoya a Monza Prima vittoria per il Lecce, che aggancia la Fiorentina a 6 punti in classifica La squadra di Baroni (non in panchina perché squalificato) ottiene il primo successo stagionale in campionato battendo ...(Adnkronos) – Il Lecce vince 2-1 sul campo della Salernitana nel match valido per la settima giornata della Serie A. I pugliesi passano in vantaggio al 43' con Ceesay, che scappa in contropiede, salta ...