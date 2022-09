Patrice Leconte | quando ho visto Depardieu sul set | era Maigret

(Di venerdì 16 settembre 2022) Uno straordinario Gérardridà vita al celebre personaggio di Simenon nel film "" di, nei cinema dal 15 settembre. E' un commissario affaticato, cupo, quello che vediamo nel film, che è ispirato al romanzo "e la giovane morta". Il regista francese spiega: "In confronto a commissari, poliziotti, detective che vediamo in tv o al cinema, tutti quei supereroi, ci sono due cose che mi toccano di: la sua umanità e il fatto che non abbia un cellulare. Guarda, ascolta, e ha dei dubbi, sbaglia. In confronto a molti ispettori e commissari di oggi, che hanno certezze, trovano indizi, individuano il colpevole, lui non sa. E io adoro i dubbi di".video width="746" height="420" ...

MsMadbint : RT @SimenonTweets: ???? ?? Arriva oggi nei cinema ! ?? 'Maigret', con Gérard Depardieu, regista di Patrice Leconte, tratto dai romanzi di Sim… - chiccomassetti : RT @SimenonTweets: ???? ?? Arriva oggi nei cinema ! ?? 'Maigret', con Gérard Depardieu, regista di Patrice Leconte, tratto dai romanzi di Sim… - SherpaPierpa : RT @SimenonTweets: ???? ?? Arriva oggi nei cinema ! ?? 'Maigret', con Gérard Depardieu, regista di Patrice Leconte, tratto dai romanzi di Sim… - Boludowski : RT @SimenonTweets: ???? ?? Arriva oggi nei cinema ! ?? 'Maigret', con Gérard Depardieu, regista di Patrice Leconte, tratto dai romanzi di Sim… - adelphiedizioni : RT @SimenonTweets: ???? ?? Arriva oggi nei cinema ! ?? 'Maigret', con Gérard Depardieu, regista di Patrice Leconte, tratto dai romanzi di Sim… -

Proprio il cinema, adesso, ha riportato Maigret sotto i riflettori, dedicandogli l'omonimo film diinterpretato da Depardieu e ispirato a Maigret e la giovane morta. In occasione dell'...Regia:. L'immensità - 'Roma, anni Settanta. In un periodo di grandi cambiamenti sociali e culturali, la giovane famiglia Borghetti si è appena trasferita in uno dei tanti condomini ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Dopo quelli con Hercule Poirot, il cinema ripropone un nuovo racconto con protagonista un grande detective della cultura letteraria: Maigret. Il personaggio ha il volto di Gérard Depardieu ed è raccon ...