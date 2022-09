Multe, aumenti fino al 10%: ecco perchè e da quando (Di venerdì 16 settembre 2022) Ancora una beffa. L’ennesima – verrebbe da dire – proprio nel momento peggiore. Multe, arriva la stangata Un divieto di sosta potrebbe passare dagli attuali 42 euro a 46, l’uso del cellulare alla guida da 165 a 181 euro, come il superamento dei limiti di velocità tra 10 e 40 km/h, la stessa violazione della fascia tra 40 e 60 km/h salirebbe da 543 a 597 euro. Lo spiega il Corriere anticipando quello che, di fatto, succederà dal 2023 (se non si interverrà ) visto che, il prossimo anno, in linea con il Codice della Strada, è previsto l’aggiornamento biennale – collegato all’inflazione – delle sanzioni amministrative che avviene automaticamente, sulla base di un parametro dell’Istat, l’indice Foi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Aumento fino al 10%, ecco perchè La corsa dell’inflazione, dunque, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 settembre 2022) Ancora una beffa. L’ennesima – verrebbe da dire – proprio nel momento peggiore., arriva la stangata Un divieto di sosta potrebbe passare dagli attuali 42 euro a 46, l’uso del cellulare alla guida da 165 a 181 euro, come il superamento dei limiti di velocità tra 10 e 40 km/h, la stessa violazione della fascia tra 40 e 60 km/h salirebbe da 543 a 597 euro. Lo spiega il Corriere anticipando quello che, di fatto, succederà dal 2023 (se non si interverrà ) visto che, il prossimo anno, in linea con il Codice della Strada, è previsto l’aggiornamento biennale – collegato all’inflazione – delle sanzioni amministrative che avviene automaticamente, sulla base di un parametro dell’Istat, l’indice Foi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Aumentoal 10%,La corsa dell’inflazione, dunque, ...

