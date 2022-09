Matej Mohoric ha rinnovato il contratto con la Bahrain Victorious

(Di venerdì 16 settembre 2022) Era uno dei corridori di maggior spessore in scadenza di, ma anche perè arrivato un rinnovo importante. Lo sloveno ha infatti trovato un accordo con la suaper proseguire il rapporto cominciato ormai cinque stagioni fa per almeno altri tre anni. LEGGI ANCHE: Ineos Grenadiers, colpo Thymen Arensman – UFFICIALE Con indosso la maglia del team mediorientale,ha ottenuto la maggior parte dei suoi grandi successi in carriera, come ad esempio una tappa al Giro d’Italia, due campionati nazionali in linea, due tappe al Tour de France e, soprattutto, la scorsa edizione della Milano-Sanremo. LEGGI LE NOTIZIE DI BLOG CICLISMO SU GOOGLE NEWS. SUPPORTACI DONANDO QUI L'articolo proviene da Blog Ciclismo.

