LIVE Sinner-Cerundolo 7-5 1-6 6-3, Italia-Argentina Coppa Davis in DIRETTA: l’azzurro conquista il secondo punto e porta la Nazionale ai quarti! (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO FOGNINI/BOLELLI-GONZALEZ/ZEBALLOS 19.37 Restate con noi per seguire anche il doppio tra Fabio Fognini/Simone Bolelli contro Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos. 19.35 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 4 ace e 3 doppi falli per Jannik Sinner e 1 ace e 1 un doppio fallo di Francisco Cerundolo. Percentuali bassine al servizio per l’Italiano che trova il 59% di punti con la prima contro il 66% dell’argentino: 77% di punti con la prima a 69% contro il 57% ottenuti con la seconda e il 48% del sudamericano. 10 palle break annullate dal #11 al mondo contro le 3/5 del #27 al mondo: 17 colpi vincenti a 13 dell’azzurro con 23 errori vincenti a 19 per un totale di 102 punti a 96. 19.33 ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO FOGNINI/BOLELLI-GONZALEZ/ZEBALLOS 19.37 Restate con noi per seguire anche il doppio tra Fabio Fognini/Simone Bolelli contro Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos. 19.35 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 4 ace e 3 doppi falli per Jannike 1 ace e 1 un doppio fallo di Francisco. Percentuali bassine al servizio per l’no che trova il 59% di punti con la prima contro il 66% dell’argentino: 77% di punti con la prima a 69% contro il 57% ottenuti con la seconda e il 48% del sudamericano. 10 palle break annullate dal #11 al mondo contro le 3/5 del #27 al mondo: 17 colpi vincenti a 13 delcon 23 errori vincenti a 19 per un totale di 102 punti a 96. 19.33 ...

