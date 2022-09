Elisabetta | accoltellati due poliziotti a Londra

Leggi su italiasera

Due agenti di polizia sono statiattorno alle 6 di questa mattina nel centro di, vicino a Leicester Square, mentre nella capitale sono in vigore ingenti misure di sicurezza per i funerali della regina. Secondo quanto riporta Sky news, i due agenti sono stati ricoverati in ospedale e l'aggressore è stato arrestato con l'accusa di aver provocato lesioni personali gravi. Al momento non si conoscono le condizione di salute dei due feriti, ma su quanto accaduto è stata aperta un'indagine.