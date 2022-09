Cara Ue, quanto brucia il consenso di Orban in Ungheria? (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set – Viktor Orban e il suo consenso in Ungheria devono fare male, malissimo agli ambienti Ue. Non che non lo sospettassimo da prima, ma la sparata del Parlamento europeo di ieri è stata così fuori di testa da rendere inevitabile la produzione di tristi riflessioni. Orban e il suo consenso in Ungheria devono fare davvero male Nelle infinite cadute verso il fondo dell’Ue, questa rappresenta senza dubbio un nuovo record. La domanda spontanea è: quanti altri picchi di genialità si toccheranno? Poi, sia chiaro, il Parlamento europeo conta come il due di picche a briscola, e lo sappiamo tutti. Ma la relazione di ieri è assimilabile a una dichiarazione singola, a una sciocchezza proferita, magari, durante una conferenza stampa. La differenza è che – in pratica – la dichiarazione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set – Viktore il suoindevono fare male, malissimo agli ambienti Ue. Non che non lo sospettassimo da prima, ma la sparata del Parlamento europeo di ieri è stata così fuori di testa da rendere inevitabile la produzione di tristi riflessioni.e il suoindevono fare davvero male Nelle infinite cadute verso il fondo dell’Ue, questa rappresenta senza dubbio un nuovo record. La domanda spontanea è: quanti altri picchi di genialità si toccheranno? Poi, sia chiaro, il Parlamento europeo conta come il due di picche a briscola, e lo sappiamo tutti. Ma la relazione di ieri è assimilabile a una dichiarazione singola, a una sciocchezza proferita, magari, durante una conferenza stampa. La differenza è che – in pratica – la dichiarazione ...

IlPrimatoN : Tanto, a giudicare dagli ultimi deliri ?? @StelioFergola - tano2763 : RT @leomigliaccio93: Che bello anche oggi arriva Galeone a salvare il soldato Max. Per quanto ancora dovremmo sorbirci le stronzate di ques… - ZonaBianconeri : RT @leomigliaccio93: Che bello anche oggi arriva Galeone a salvare il soldato Max. Per quanto ancora dovremmo sorbirci le stronzate di ques… - MassimoFalco11 : @UnaCertaCarmen Mia cara, anzitutto buondi'. Condivido il tuo pensiero ma non mi stupisco piu' di tanto, in quanto… - leomigliaccio93 : Che bello anche oggi arriva Galeone a salvare il soldato Max. Per quanto ancora dovremmo sorbirci le stronzate di q… -