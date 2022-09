Bomba d’acqua nelle Marche: sette morti e 3 dispersi, tra cui un bambino. A Senigallia straripa il Misa: “Non uscire di casa e portarsi ai piani alti” (Di venerdì 16 settembre 2022) Le vittime sono nella provincia di Ancona: 4 a Ostra, una a Trecastelli, una a Bettolelle e una Barbara. Riunione della Protezione civile stamani nelle Marche. Allagamenti anche in Toscana Leggi su lastampa (Di venerdì 16 settembre 2022) Le vittime sono nella provincia di Ancona: 4 a Ostra, una a Trecastelli, una a Bettolelle e una Barbara. Riunione della Protezione civile stamani. Allagamenti anche in Toscana

