Balneari | Mallegni Fi | ' convinceremo Ue a non applicare la Bolkenstein'

(Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Il Governo Draghi in modo sconsiderato si occupa di decreti attuativi per la mappatura del territorio in riferimento alle concessioniin un momento in cui e' delegittimato a farlo". Così il senatore FI Massimoche parla di "atto inutile, che sarà cancellato dal prossimo parlamento e dal prossimo governo di centrodestra"." ‘Noi siamo pronti ad attuare in tempi rapidissimi una politica di tutela delle imprese ihanno bisogno di altre risposte, di sostegno, di un futuro, invece alcuni si accaniscono verso piccole aziende che dopo pandemia e caro bollette hanno affrontato anche i danni del meteo nelle ultime settimane. Rispediremo al mittente questa assurda iniziativa e provvederemo quanto prima a ristabilire le giuste regole per tutelare il turismo e l'economia italiana. Le regole ...

FI_Toscana : Balneari, il vice Presidente dei senatori di @forza_italia e Coordinatore regionale toscano Sen. @MassimoMallegni:… -

... la Santanchè, Salvini o, io propendo, senza offesa, a concedere illimitato credito ai ... "bagnini"..., si intende, tanto per rimanere nel linguaggio caro ai) che hanno rilevato, ...... la Santanchè, Salvini o, io propendo, senza offesa, a concedere illimitato credito ai ... si intende, tanto per rimanere nel linguaggio caro ai) che hanno rilevato, pagando "cash", ...Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Il Governo Draghi in modo sconsiderato si occupa di decreti attuativi per la mappatura del territorio in riferimento alle concessioni balneari in un momento in cui e’ dele ...Il senatore e candidato: "Preoccupante che il 90% dei concessionari ancora non l’abbia capito" “Non ci saranno aste pubbliche da codice dei contratti per gli stabilimenti balneari. Ed è preoccupante c ...